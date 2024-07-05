Недалеко от подмосковного Серпухова произошла авария с участием автомобиля ГАИ, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, ДТП случилось на трассе «Крым». По предварительным данным, автомобиль полиции улетел в кювет.

Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев по поводу данной аварии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном водитель «Лады» сбил 24-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате.