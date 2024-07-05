ДТП с участием автомобиля полиции произошло на трассе в Подмосковье — СМИ
МК: авария с полицейской машиной произошла на трассе под Серпуховом
Фото: [t.me/mk_srochno]
Недалеко от подмосковного Серпухова произошла авария с участием автомобиля ГАИ, сообщает «МК: срочные новости».
По информации издания, ДТП случилось на трассе «Крым». По предварительным данным, автомобиль полиции улетел в кювет.
Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев по поводу данной аварии пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном водитель «Лады» сбил 24-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате.