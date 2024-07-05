ДТП с участием автомобиля полиции произошло на трассе в Подмосковье  — СМИ

МК: авария с полицейской машиной произошла на трассе под Серпуховом

Безопасность
t.me/mk_srochno

Фото: [t.me/mk_srochno]

Недалеко от подмосковного Серпухова произошла авария с участием автомобиля ГАИ, сообщает «МК: срочные новости».

По информации издания, ДТП случилось на трассе «Крым». По предварительным данным, автомобиль полиции улетел в кювет.

Других подробностей происшествия не приводится. Официальных комментариев по поводу данной аварии пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном водитель «Лады» сбил 24-летнюю девушку, которая ехала на электросамокате.

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