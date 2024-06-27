Уголовное дело возбудили в Видном по факту аварии, в которой пострадала девушка

Уголовное дело возбудили в Видном по факту дорожной аварии, в которой пострадала девушка. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, мужчина, находившийся за рулем «Лады», выехал на полосу встречного движения. Там он сбил девушку в возрасте 24 лет, которая ехала на электросамокате.

Девушка была доставлена в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на Олимпийской улице Видного.