ДТП с участием трамвая и грузовика произошло в центре Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузового автомобиля. Инцидент случился на улице 8 Марта в районе пересечения с улицей Фрунзе, где общественный транспорт столкнулся с грузовиком, в результате чего трамвай сошел с рельсов.

По информации от городского Департамента транспорта, для обеспечения безопасности при ликвидации последствий аварии было отключено напряжение на контактной сети. Это временное отключение затронуло работу пяти трамвайных маршрутов: №1, 4, 14, 15 и 17, движение которых было существенно затруднено.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Представители автоинспекции отметили, что их сотрудники помогают участникам ДТП в оформлении необходимых процессуальных документов. Одновременно с этим инспекторы призвали всех водителей к повышенной бдительности и осторожности при управлении транспортными средствами.

В мэрии Екатеринбурга уточнили, что движение трамваев в районе происшествия уже полностью восстановлено. По предварительным оценкам, задержка в движении общественного транспорта составила около полутора часов, в течение которых аварийные бригады работали на месте происшествия, устраняя последствия столкновения и возвращая трамвай на рельсы.

Ранее сообщалось, что на трассе в Арзамасе произошло массовое ДТП с автобусами.