Массовое ДТП на трассе под Арзамасом: столкнулись два автобуса, две фуры и легковушки

В результате массового дорожного инцидента в Арзамасе пострадали не менее 17 человек, включая ребенка. Столкновение двух автобусов, двух грузовиков и двух легковых автомобилей произошло 2 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Крупная авария с участием шести транспортных средств парализовала движение на одном из участков в Арзамасе Нижегородской области. По предварительным данным, в инциденте пострадали 17 человек. Среди них — ребенок, состояние которого сейчас выясняется.

По информации источников, в столкновение попали два междугородних автобуса, две большегрузные фуры и два легковых автомобиля. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД. Известно, что в одном из автобусов находилось свыше ста пассажиров, среди которых были граждане одной из стран Средней Азии.

На место происшествия оперативно выехали бригады скорой медицинской помощи, спасатели и правоохранители. Пострадавших доставляют в медицинские учреждения Арзамаса для оказания необходимой помощи. Точное количество госпитализированных и степень тяжести полученных травм пока не уточняются.

Движение на участке трассы, где произошла авария, было частично перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд и проводят работу по устранению затора. Расследование причин массового столкновения продолжается.

