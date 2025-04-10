ДТП в Фунабаси: пожилой водитель въехал в больницу
Автомобиль с пожилым водителем врезался в больницу в Японии, пострадали пятеро
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В городе Фунабаси, расположенном в префектуре Тиба рядом с Токио, пожилой автомобилист стал причиной ДТП. Как сообщил телеканал NTV, управляемый им легковой автомобиль столкнулся со зданием местной больницы.
За рулем находился 80-летний мужчина. Его машина врезалась в центральный вход медицинского учреждения, где в момент инцидента находились люди. В результате столкновения помимо водителя ранения получили еще пять человек.
В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.
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