Известная японская актриса избила и поцарапала медсестру

8 апреля известная японская актриса актриса Реко Хиросуэ врезалась на машине в фургон на автостраде в префектуре Сидзуока.

Внимание полиции привлекло странное поведение женщины: она то вставала, то садилась, пыталась даже перейти через полосы на автотрассе.

Полицейские вызвали подкрепление, чтобы доставить ее в больницу.

В медучреждении Хиросуэ тоже вела себя неспокойно. Когда к ней подошла медсестра, она набросилась на нее, избила и поцарапала. Нападавшую арестовали.

Об инциденте сообщает телеканал NHK.

Позднее на официальной странице звезды появилось заявление с извинениями за поведение «в паническом состоянии».

Ранее сообщалось о том, что Россия отвергла переговоры с Японией по заключению мира.