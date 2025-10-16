ДТП в Краснодаре с наездом на полицейского официально признали терактом

Наезд на полицейского в Краснодаре был официально признан террористическим актом, который был совершен ради захвата оружия. Об этом сообщило РИА Новости, которое ознакомилось с судебными материалами по этому делу.

Житель Подмосковья в феврале 2022 года совершил ДТП в Краснодаре. Он за рулем автомобиля Mustang столкнулся сразу с двумя машинами. После этого злоумышленник совершил наезд на инспектора ДПС и попытался скрыться с места аварии. Все эти действия следователи признали совершением теракта, а также попыткой захватить оружие. Сам водитель заявил, что всеми действиями хотел выразить несогласие с начавшейся специальной военной операцией, в которой принимал участие и погиб его брат.

Захватить оружие у обвиняемого так и не получилось, эта попытка была пресечена другими правоохранителями. Один из полицейских получил тяжкие травмы, в деле также фигурирует еще один потерпевший, но с легкими повреждениями.

Ранее появилось сообщение, что в Москве сотрудник службы доставки, управлявший электровелосипедом, сбил 12-летнюю девочку, передвигаясь по тротуару. Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу. Сейчас медики борются за жизнь девочки.