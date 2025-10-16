Курьер на электровелосипеде сбил ребенка на тротуаре в Москве, 12-летняя девочка госпитализирована

На улице Мосфильмовской в Москве сотрудник службы доставки, управлявший электровелосипедом, сбил 12-летнюю девочку, передвигаясь по тротуару. Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры столицы.

Пострадавшего ребенка экстренно доставили в больницу. Сейчас медики борются за жизнь девочки.

«12-летняя девочка госпитализирована», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Правоохранительные органы ведут тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Проводятся все необходимые процессуальные мероприятия для выяснения всех деталей случившегося.

