ДТП в Нижегородской области: машина отлетела в дом

В населенном пункте Досчатое, расположенном в Нижегородской области, в результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль врезался в жилой дом. Об этом инциденте сообщила «Газета.RU» со ссылкой на «Новости Нижнего Новгорода».

Согласно информации, предоставленной каналом, примерно в 14:00 водитель легкового автомобиля потерял контроль над управлением, что привело к столкновению с опорой линии электропередачи. После удара машина была отброшена в сторону ограждения частного дома.

На фотографиях и видео, распространенных в интернете, запечатлены значительные повреждения легкового автомобиля: корпус машины сильно деформирован, а стекла разбиты.

По данным источника, в момент аварии в автомобиле находились три человека. К сожалению, двое из них получили ранения, несовместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей погибших.

