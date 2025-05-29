Дудаев ответил на обвинения чеченцев в причастности к убийству ветерана СВО Гурциева

Министр Чечни Ахмед Дудаев заявил, что распространяемые в сети видео с обвинениями в адрес чеченцев по делу об убийстве вице-мэра Ставрополя Заура Гурциева являются фейком.

Политик раскритиковал Киев в своем телеграм-канале из-за обвинений чеченцев. По его словам, ролики из Сети якобы с места событий были переозвучены с помощью технологий искусственного интеллекта.

«Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым», — сказал он.

Дудаев также показал два видеоролика. На одном глава Ставропольского края и якобы соседи Гурциева озвучивают подозрения в отношении выходцев из Чечни в убийстве Гурциева. При этом на втором губернатор комментирует инцидент, где стая собак загрызла мальчика, а соседями оказались жители Московской области, которые обращались с просьбой к президенту РФ в 2023 году. Все эти отрывки были использованы и смонтированы.

Напомним, в ночь на 29 мая в Ставрополе в результате мощного взрыва погиб первый замглавы города и ветеран спецоперации Заур Гурциев. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств