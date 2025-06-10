Дуров заявил, что не использует мобильный телефон из соображений безопасности

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров уже достаточно давно отказался от пользования мобильным телефоном. Об этом он сам рассказал в ходе в интервью ведущему Такеру Карлсону. Запись появилась на YouTube-канале журналиста.

Дуров заявил, что из всех гаджетов он предпочитает планшет и ноутбук. Именно ими он пользуется постоянно, чтобы делать в них заметки и общаться с командой.

«Я не пользуюсь телефоном. Даже до того, как изъяли его, я не пользовался своим телефоном», — указал он.

Бизнесмен добавил, что отказался от пользования смартфоном из-за соображений, связанных с цифровой безопасностью. По этой причине он стал брать в руки телефон по два раза в неделю и то только для того, чтобы тестировать с его помощью мессенджер и его новые функции.

Ранее сообщалось, что Telegram захотел привлечь от $1,5 млрд за счет размещения бондов. Пятилетние бонды компания размещает под 9% годовых. Деньги будут направлены на погашение облигаций, которые были выпущены в 2021 году. Это размещение привлекло внимание различных компаний. В их числе есть те, кто в настоящее время владеет акциями Telegram.