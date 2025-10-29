«Душила 30 минут»: суд вынес приговор по делу об убийстве на почве ревности

В Челябинской области вынесли обвинительный приговор по резонансному уголовному делу об убийстве на почве ревности. 47-летняя жительница Карталинского района проведет 8 лет в колонии общего режима за расправу над своей знакомой, сообщил портал 74.ru.

Преступление было раскрыто в ноябре прошлого года после обращения сестры 43-летней Анастасии из села Великопетровка. Родственница заявила полиции о недельном отсутствии связи с женщиной.

«Проверяя поступившую информацию, что пропавшая может находиться где-то на краю деревни, оперативники стали осматривать заброшенные дома и на территории хозяйственных построек обнаружили тело», — напомнили фабулу событий в Главном управлении МВД по региону.

В ходе расследования оперативники установили личность подозреваемой — ею оказалась знакомая погибшей. Женщину задержали, и она полностью признала свою вину. В суде она пояснила, что действовала из ревности к сожителю. Конфликт между женщинами назревал несколько дней после того, как мужчина отправился помогать потерпевшей с заготовкой дров. Обвиняемая, обнаружив сожителя в гостях у соседки за распитием алкоголя, устроила сцену ревности, выбив дверь в дом.

Несмотря на последующее примирение с сожителем, обида на соперницу осталась. Попытка извиниться перед Анастасией привела к новой ссоре. По версии обвиняемой, во время совместной прогулки потерпевшая начала ее оскорблять. В заброшенном здании женщина не выдержала и набросилась на знакомую.

«Та первые пять минут еще хрипела, после этого затихла. Она 30 минут душила потерпевшую, поскольку была на нее очень зла, не могла остановиться и контролировать свои действия», — говорится в материалах дела.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, помощь следствию и извинения перед родными погибшей. Приговор вступил в законную силу.

