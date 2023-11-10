Душитель пенсионерок: в Подмосковье завершили расследование серийных нападений на пожилых женщин

В Подмосковье завершили расследование уголовного дела о серии нападений на пожилых женщин в 2020–2022 годах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал следователь по особо важным делам ГСУ СК России по Московской области Михаил Лисс.

Преступления произошли в том числе в Домодедово, Чехове, Раменском, Воскресенске, Павловском Посаде и Орехово-Зуево. Злоумышленник проникал ночью в частные дома и требовал деньги и ценности, угрожая расправой. Если жертвы начинали сопротивляться, то он душил их. Так были убиты две пенсионерки. Всего в деле тринадцать эпизодов.

Личность злоумышленника стала известна в прошлом году, когда в Домодедово была убита очередная жертва. Оперативники установили автомобиль и вычислили его маршрут, а затем сопоставили с местами преступлений.

Известно, что фигурант ранее уже был судим за кражу, уход в самоволку во время службы в армии, изнасилование и хулиганство.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Луховицах задержали местного жителя за попытку убийства супруги.