Судимого за убийство супруги жителя Подмосковья задержали за попытку зарезать новую жену

В подмосковных Луховицах задержали 51-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство своей супруги, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Накануне мужчина в ходе бытовой ссоры несколько раз ударил жену кухонным ножом. По независящим от него обстоятельствам ему не удалось довести свой преступный умысел до конца. Женщине своевременно оказали медицинскую помощь, она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В ведомстве добавили, что ранее подозреваемый уже был судим за убийство супруги. Вернувшись из мест лишения свободы он создал новую семью.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство, совершенное четырнадцать лет назад.