Два автомобиля скорой попали в ДТП в Петербурге за одно утро

В Санкт-Петербурге в первой половине дня 23 января произошли сразу два ДТП с участием автомобилей скорой медицинской помощи. В результате обе машины получили повреждения, а момент одного из столкновений попал на видео.

Первый инцидент случился около 9:24 на перекрестке Пискаревского проспекта и Свердловской набережной. Как сообщили в Telegram-каналах, произошло столкновение между автомобилем скорой помощи и легковым автомобилем.

На видеозаписи с регистратора видно, что скорая с включенными проблесковыми маячками, но, по словам очевидца Андрея, без включенной сирены, выехала на перекресток на красный сигнал светофора, поворачивая налево с набережной на проспект. В это же время водитель легкового автомобиля выезжал с проспекта на набережную. Удар пришелся скорой в заднюю часть с такой силой, что ее развернуло почти на 180 градусов.

Спустя несколько часов, в районе проспекта Обуховской Обороны, в аварию попала еще одна машина скорой помощи. По информации очевидцев, возле пешеходного перехода легковой автомобиль подбил платную скорую. Детали второго происшествия уточняются. Инциденты привлекли внимание общественности к вопросу о безопасности движения спецтранспорта в городских условиях.

