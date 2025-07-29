Два беспилотника уничтожены силами ПВО в Смоленской области

В течение минувшей ночи подразделениями российской противовоздушной обороны в Смоленской области были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата. На место, где упали обломки, незамедлительно выехали оперативные группы. Губернатор региона Василий Анохин заявил , что, согласно предварительной информации, обошлось без жертв и материального ущерба.

Он рекомендовал гражданам в случае обнаружения фрагментов дронов ни в коем случае не подходить к ним близко, а сразу же сообщать об этом в экстренные службы по номеру 112.

Также он напомнил жителям Смоленской области о действующем запрете на распространение информации, касающейся последствий атак беспилотников, функционирования систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также данных о расположении охраняемых объектов топливно-энергетического комплекса, связи, промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, мостов, военных объектов и других критически важных объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник нанес удар по спасателям в Энергодаре во время тушения пожара.