Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод

В аэропорту Минеральных Вод произошло столкновение двух частных самолетов. Предположительно, один из них может принадлежать бывшему губернатору Краснодарского края, бизнесмену Александру Ткачеву.

Как сообщил телеграм-канал Mash, инцидент случился вчера около 16:30. Самолет Bombardier Global 6500, принадлежащий авиакомпании «Северо-Запад» и, по предварительным данным, связанный с Ткачевым, прибыл из Москвы, двигался по территории аэропорта и задел своим крылом Embraer Legacy.

В первом самолете находились семь человек (четыре члена экипажа и три пассажира), второй самолет был без пассажиров. В результате происшествия фюзеляж ожидавшего борта получил повреждение — трещину длиной 30 см и шириной 1,5 см. О пострадавших не сообщается.

Ранее в прессе уже появлялись сведения о том, что Ткачев владеет данным самолетом. По имеющимся данным, речь идет о модели Global 6500 с регистрационным номером RA-73573, выпущенной в 2019 году и рассчитанной на 13 пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-24 выкатился за пределы ВПП в Иркутской области после посадки.