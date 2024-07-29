Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели подростка во время заплыва на сапборде

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели четырнадцатилетней девочки во время сплава на сапборде, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Трагедия случилась в выходные в реке Ока в Серпухове. По предварительным данным, несовершеннолетняя сама отсоединила страховочный трос и сняла спасательный жилет, а затем нырнула в реку, чтобы искупаться.

В какой-то момент девушка пропала из виду, ее до сих пор не нашли.

Следователи также установили, что сапборд девочка и ее мать арендовали у мужчины, который предоставлял оборудование в прокат на пляже.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, следователи и криминалисты изъяли сапборд и другое оборудование.