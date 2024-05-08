Два человека оказались под колесами грузового поезда на подмосковной станции

Два пешехода оказались под колесами грузового поезда на станции «Купавна» в Богородском округе Подмосковья, сообщает «МК: срочные новости» .

По информации издания, очутившиеся на рельсах мужчина и женщина были пьяны. Как они попали под состав, пока не известно.

Судя по кадрам, которыми поделились очевидцы, когда состав начал движение, перепуганная пара попыталась выбраться, но не смогла.

Уточняется, что все обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что тринадцатилетний подросток погиб под колесами электрички на станции «Ивантеевка-1».