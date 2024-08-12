Два человека погибли и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Лобне

При пожаре в жилом доме в Лобне погибли два человека и пострадали трое, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Возгорание на крыше здания, которое используется в качестве гостиничного комплекса, произошло накануне поздно вечером. Полностью ликвидировать огонь удалось только к утру.

Установление всех обстоятельств случившегося контролирует городская прокуратура, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах вспыхнула квартира, пострадал один человек.