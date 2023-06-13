Тела трех человек обнаружили при тушении пожара в частном доме в деревне под Можайском

Тела трех человек были обнаружены при тушении пожара в частном доме в деревне Васюково Можайского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел рано утром накануне. Сведения о возгорании в ЦППС передал один из очевидцев.

Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, огнем были полностью охвачены дом площадью сто квадратных метров и автомобиль. К тушению привлекли двадцать человек и восемь единиц техники.

Тело первого погибшего обнаружили за три минуты до локализации пожара. Через полчаса после ликвидации открытого горения спасатели нашли тело второго погибшего. Еще через полчаса — третьего.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в частном доме в деревне Яковлево Орехово-Зуевского округа. Погибли четыре человека: две женщины и двое шестилетних детей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Возбуждено уголовное дело.