Два человека погибли при съезде автомобиля в кювет на трассе в Подмосковье

Автомобиль съехал в кювет на трассе А-107 в Московской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщает ТАСС .

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе шести часов утра. В результате происшествия погибли два человека — водитель съехавшей в кювет машины и пассажирка.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя иномарки, который устроил смертельное ДТП в Талдомском городском округе.