Два человека погибли при съезде автомобиля в кювет на трассе в Подмосковье
Фото: [©Светлана Шевченко/РИА Новости]
Автомобиль съехал в кювет на трассе А-107 в Московской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщает ТАСС.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе шести часов утра. В результате происшествия погибли два человека — водитель съехавшей в кювет машины и пассажирка.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить водителя иномарки, который устроил смертельное ДТП в Талдомском городском округе.