Прокуратура направила в суд дело о ДТП в Талдомском округе, где погиб ребенок
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Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело против водителя иномарки, который устроил ДТП в Талдомском округе.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в конце сентября прошлого года на трассе А-104. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, в котором находились три человека: водитель и двое детей.
В результате ДТП водитель и один ребенок погибли на месте. Второй несовершеннолетний получил тяжелые травмы.
Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП в Кашире.