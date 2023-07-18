Прокуратура направила в суд дело о ДТП в Талдомском округе, где погиб ребенок

Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело против водителя иномарки, который устроил ДТП в Талдомском округе.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось в конце сентября прошлого года на трассе А-104. Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, в котором находились три человека: водитель и двое детей.

В результате ДТП водитель и один ребенок погибли на месте. Второй несовершеннолетний получил тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что в Московской области будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП в Кашире.