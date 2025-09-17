Два человека погибли в ДТП с автобусом во Владимирской области

Во Владимирской области на трассе столкнулись рейсовый автомобиль и легковая автомашина. При этом погибли два человека, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального УМВД. ЧП произошло на автомобильной трассе, которая соединяет Владимир и город Раздольный. Там автомашина Hyundai во время движения выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом.

«По состоянию на 16:30 сообщается о двух погибших: водителе автомобиля, мужчине 1979 года рождения, и его пассажире, а также о шести пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью», — указали журналистам.

Среди пострадавших двое несовершеннолетних. Сейчас работники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте происшествия также работает следственная группа.

Ранее сообщалось о ДТП в Ленинградской области. Водитель, попавший в дорожно-транспортное происшествие в Мурино, совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего имеются пострадавшие. В медицинское учреждение были доставлены мать с пятилетней дочерью, а также 12-летний подросток.