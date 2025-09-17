В Мурино водитель врезался в толпу пешеходов после ДТП

В Мурино, расположенном в Ленинградской области, произошел инцидент, в котором водитель, попавший в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего имеются пострадавшие. Инцидент зафиксировали на видео, опубликованном в телеграм-канале «Мегаполис».

На видеозаписи видно, как транспортное средство совершает столкновение с людьми.

Согласно информации, предоставленной «Мегаполисом», в медицинское учреждение были доставлены мать с пятилетней дочерью, а также 12-летний подросток.

Свидетели происшествия сообщили, что автомобиль Kia черного цвета с номерными знаками Республики Дагестан, выезжая со второстепенной Пейзажной улицы на Муринскую дорогу, подвергся удару в боковую часть от автомобиля красного цвета.

