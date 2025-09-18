Два человека погибли в Кабардино-Балкарии после столкновения легковушки с маршруткой

Столкновение на автотрассе в Кабардино-Балкарии привело к жертвам. Двое человек погибли, и еще восемь госпитализировано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по региону.

Инцидент произошел на трассе, которая соединяет Ставрополь и Назрань.

«На 496-м км в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — указали журналистам.

Еще восемь человек были ранены, всех их доставили в больницу. Причины смертельной аварии сейчас выясняются.

