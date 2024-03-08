Два человека погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате взрывов два человека погибли, еще один мужчина тяжело ранен. В Рождественку направлена машина скорой помощи. Пострадавшего доставят в больницу, как только будет позволять оперативная обстановка.

Часом ранее ВСУ подвергли атаке поселок Маслова Пристань в Шебекинском городском округе. Украинский дрон сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие. Пробита кровля в одном из помещений, к счастью никто из людей не пострадал.

ВСУ регулярно подвергают террористическим атакам пограничную Белгородскую область. Особенно мощный обстрел произошел 30 декабря, когда украинские боевики направили удар на центр Белгорода. В результате теракта погибли 25 человек, в том числе, дети.

Президент России Владимир Путин заявил, что все причастные к этим преступлениям понесут неотвратимое наказание.