Два человека погибли в результате пожара в общежитии в Самаре

В Промышленном районе города Самары случился пожар в общежитии, унесший жизни двух человек, как сообщил телеграм-канал ГУ МЧС России.

Один из погибших — 76-летний мужчина, а личность второго пока устанавливается. Информация о возгорании по адресу: пер. Костромской, 11, поступила в 23:12 31 декабря. К 01:59 пожар был полностью ликвидирован.

В ходе операции, в которой участвовали 120 сотрудников и 30 единиц техники, удалось спасти 40 человек, включая пятерых детей. Кроме того, было эвакуировано 96 человек, среди которых 14 детей.

Ранее сообщалось, что в Калининграде сгорело одно из крупнейших предприятий, осуществляющих ремонт судов.