Два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Домодедово

Два человека пострадали в результате лобового столкновения иномарок в селе Успенское в Домодедово.

Авария случилась накануне. На место оперативно прибыли работники 214-й пожарно-спасательной части, они оказали помощь водителям транспортных средств, которые оказались заблокированы в салонах искореженными конструкциями. Пассажиров в авто не было.

С травмами различной степени тяжести водителей 1973 и 2002 годов рождения госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Щелково погибла десятимесячная девочка.