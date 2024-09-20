Два человека пострадали при лобовом столкновении иномарок в Домодедово
Фото: [пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Два человека пострадали в результате лобового столкновения иномарок в селе Успенское в Домодедово.
Авария случилась накануне. На место оперативно прибыли работники 214-й пожарно-спасательной части, они оказали помощь водителям транспортных средств, которые оказались заблокированы в салонах искореженными конструкциями. Пассажиров в авто не было.
С травмами различной степени тяжести водителей 1973 и 2002 годов рождения госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в ДТП под Щелково погибла десятимесячная девочка.