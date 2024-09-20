Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели десятимесячной девочки в ДТП

Следователи возбудили уголовное дело после гибели десятимесячной девочки в ДТП в Щелково, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария случилась накануне вечером. Женщина-водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и наехала на дорожный столб.

Пострадавших госпитализировали, однако ребенок скончался в больнице от полученных травм.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и ход расследования контролирует Щелковская городская прокуратура.