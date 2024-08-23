Два человека пострадали при наезде иномарки на остановку в Подмосковье

Иномарка влетела в остановочный павильон в Ленинском округе Подмосковья, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП случилось утром в пятницу на двадцать пятом километра трассы «Урал». За рулем легковушки находился мужчина 2004 года рождения. Он не справился с управлением.

В результате пострадали две женщины, которые находились на остановке. Их госпитализировали с различными травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Московской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадали пять человек.