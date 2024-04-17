Два человека пострадали в массовом ДТП на трассе «Крым» в Подмосковье

В Подмосковье выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Массовая авария случилась накануне поздно вечером на двадцать восьмом километре трассы «Крым». По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на пять автомобилей, которые ехали в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили два человека, уточнили в ведомстве. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.

Ранее сообщалось, в Подмосковье произошла авария с участием фуры и семи легковых автомобилей, пострадали три человека.