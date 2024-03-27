Число пострадавших в массовом ДТП с грузовиком в Подмосковье выросло до трех
Фото: [Управление МВД России по Московской области]
В массовом ДТП с грузовиком в Подмосковье пострадали три человека, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Всех пострадавших доставили в больницу, добавили в надзорном ведомстве.
Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, на трассе «Крым» в Ленинском округе столкнулись фура и семь легковых автомобилей.
Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует Видновская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Московской области водитель совершил наезд на детскую коляску и скрылся с места, его сейчас разыскивает полиция.