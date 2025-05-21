Газовый баллон взорвался в многоэтажке Ставрополя

В Ставрополе в многоквартирном доме на улице Тухачевского прогремел взрыв, предварительно, из-за детонации газового баллона в квартире, расположенной на 18-м этаже.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, взрывная волна нанесла ущерб соседним квартирам на том же и нижних этажах. Пострадали и автомобили, находившиеся рядом со зданием. После взрыва начался пожар. Очевидцы сообщают, что жители спешно покидают поврежденный дом, видны открытые очаги огня.

Телеграм-канал Mash пишет, что как минимум два человека получили ранения в результате мощного взрыва: 31-летняя женщина с травмой ноги и 10-летний ребенок. Предварительно, у обоих черепно-мозговые травмы, они госпитализированы.

В целях безопасности дом отключен от электро- и газоснабжения, а также от водоснабжения. На месте происшествия работают экстренные службы. Установлено, что причиной инцидента стал бытовой газ. Ударная волна и обломки повредили пять этажей соседнего здания, образовав пролом в стене, разрушив ограждения балконов и выбив стекла в нескольких квартирах.

Оперативные службы города сообщают об отсутствии погибших в результате взрыва. Губернатор сообщил о ликвидации пожара, возникшего после взрыва газа в многоквартирном доме.

По данным SHOT, около 60 автомобилей, припаркованных у дома, получили повреждения от обломков. Прилегающая территория усыпана обломками.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске легковушка взорвалась во дворе многоэтажного дома.