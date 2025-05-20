В Новосибирске легковушка взорвалась во дворе многоэтажного дома

В Новосибирске произошло ЧП. Там во дворе многоэтажного дома произошел взрыв проезжающего автомобиля. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Инцидент случился в Новосибирске в ночь на вторник, 20 мая, во дворе одного из многоэтажных домов, который находится на улице Зорге.

«Взрыв произошел, когда автомобиль ехал по двору дома. По предварительным данным, в машине взорвалось газобаллонное оборудование», — указал микроблог.

По имеющимся данным, водитель остался жив, хотя и получил ожоги. СМИ Новосибирска сообщают, что взлетевшая на воздух машина использовалась как такси.

Ранее сообщалось, что в городе Салават, который находится в Башкирии, прогремел взрыв на парафиновом заводе «Свеча». Он привел к частичному разрушению здания и возгоранию парафина на площади 50 кв. м. По предварительной информации, ранения получили четыре человека. Еще один пострадавший оказался под завалами полуразрушенного цеха.