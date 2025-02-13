Два человека стали жертвами обрушения на калийной шахте в Пермском крае

В шахте «Уралкалия», расположенной в Соликамском районе Пермского края, произошел обвал горной породы. Двое рабочих погибли под завалами. Об этом сообщили ТАСС оперативные службы.

Губернатор региона Дмитрий Махонин подтвердил информацию в своем телеграм-канале, выразив соболезнования семьям и близким погибших. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия.

По его словам, утром в 10:00 на руднике СКРУ-3 в ходе осмотра шахтного ствола погибли два работника из-за обрушения соли, отслоившейся от крепления. При этом производственные процессы продолжаются в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Приморья обрушился мост во время проезда фуры.