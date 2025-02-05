В Красноармейском районе Приморья обрушился мост во время проезда фуры

В Красноармейском районе Приморского края произошло обрушение моста через реку Большая Уссурка, о чем сообщила администрация муниципалитета в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля. На фотографии, которую предоставила администрация, запечатлен большегруз, стоящий на мосту. С него на замерзшую реку свалились перевозимые фурой пиломатериалы.

«В ночь с 4 на 5 февраля произошло обрушение одного пролета муниципального моста в районе села Мельничное через реку Большая Уссурка. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В администрации муниципального образования сообщили, что после обрушения моста через реку Большая Уссурка введен запрет на движение по мосту. В селе Мельничное объявлен режим повышенной готовности. На место происшествия направлены специалисты для выяснения причин инцидента.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны грузовик вместе с несколькими автомобилями упал с моста. В результате инцидента три человека погибли, более 20 получили травмы.