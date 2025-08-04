Дым из-под эстакады: очевидцы сняли на видео горящий фургон в Москве

В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы произошло ЧП под мостом: очевидцы сняли полыхающий фургон, охваченный огнем полностью. Ролик и информацию о происшествии разместил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

На видео видно крупное транспортное средство, охваченное открытым пламенем, с густыми клубами дыма, выбивающимися из-под эстакады. На месте притормаживали машины, но, судя по движения, затора не возникло. Водители рассказали, что огненное, и судя по всему, одиночное ДТП случилось на Волоколамском шоссе.

На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил автомобиль, однако информации о возможных пострадавших пока не поступало. Специалисты экстренных служб находятся на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что огненное ДТП парализовало движение на внешней стороне МКАД.