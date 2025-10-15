Два чиновника пострадали в Белгородской области из-за атаки украинского БПЛА
В Белгородской области два должностных лица получили ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в официальном телеграм-канале.
Гладков сообщил, что в селе Козинка Грайворонского округа в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации.
По информации губернатора, у мужчины диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение грудной клетки. Женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и поясничной области.
