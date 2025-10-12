Семья губернатора Гладкова не захотела переезжать из Белгорода на фоне обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос о том, почему его семья продолжает оставаться в приграничном регионе под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.

В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что его супруга отказалась переезжать в более безопасное место, несмотря на его уговоры, и приняла решение остаться в Белгороде.

Гладков также поделился подробностями общения с женой во время обстрелов. Он рассказал, что всегда звонит супруге во время объявления ракетной опасности.

«Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: "Ты где?" "Сижу в подъезде". Ну, слава Богу», — рассказал губернатор.

Также глава Белгородской области сообщил, что после мощного ракетного удара ВСУ по центру Белгорода перед началом 2024 года он принял решение отправить младшего ребенка к старшему сыну. Всего в семье Гладкова четверо детей — одна дочь и трое сыновей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки территорию региона 84 раза атаковали украинские БПЛА.