Два десятка «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года
Фото: [Минтранс МО]
Уже более двадцати необорудованных подходов к железнодорожным путям устранили в регионе с начала 2024 года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в семи муниципалитетах. Наибольшее число «опасных троп» было устранено в Одинцово и Королеве — по четыре в каждом городском округе.
В рамках реализации комплекса мер, направленных на снижение показателя смертности на железнодорожной инфраструктуре, в Подмосковье также возводят и ремонтируют пешеходные переходы, оборудуют территории видеонаблюдением, организуют рейды и дежурства волонтеров.
С начала этого года на железной дороге в регионе зафиксировали свыше двадцати случаев со смертельным исходом. Более десяти из них произошли на «опасных тропах», десять — на оборудованных переходах, один — на станции.
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