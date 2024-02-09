Два десятка «опасных троп» ликвидировали в Подмосковье с начала года

Уже более двадцати необорудованных подходов к железнодорожным путям устранили в регионе с начала 2024 года. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в семи муниципалитетах. Наибольшее число «опасных троп» было устранено в Одинцово и Королеве — по четыре в каждом городском округе.

В рамках реализации комплекса мер, направленных на снижение показателя смертности на железнодорожной инфраструктуре, в Подмосковье также возводят и ремонтируют пешеходные переходы, оборудуют территории видеонаблюдением, организуют рейды и дежурства волонтеров.

С начала этого года на железной дороге в регионе зафиксировали свыше двадцати случаев со смертельным исходом. Более десяти из них произошли на «опасных тропах», десять — на оборудованных переходах, один — на станции.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о планах по ликвидации пробки в районе Малых Вязем.