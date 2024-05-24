Два грузовика и пассажирский автобус столкнулись на трассе в Подмосковье

На трассе «Урал» в Луховицах столкнулись два грузовика и пассажирский автобус. ДТП произошло накануне, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспаса».

О происшествии сообщили очевидцы. Они рассказали, что водитель одной из фур оказался зажат в кабине. На место оперативно прибыли работники 229-й пожарно-спасательной части. Они деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

По словам замначальника пожарно-спасательной части Ильи Морозова, в автобусе в момент аварии находились водитель и тридцать пять пассажиров. Никто из них серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели потушили загоревшуюся иномарку в СНТ, не допустив перехода огня на жилые постройки.