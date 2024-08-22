Два лесных пожара потушили в Шатуре
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На территории Шатуры накануне произошло два природных пожара, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорания случились в Коробковском участковом лесничестве в двух километрах от деревни Вальковская. Общая площадь пожаров составила 0,02 гектара.
К тушению привлекали пять человек и три единицы техники.
В ведомстве также добавили, что сегодня и завтра на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, однако в некоторых лесничествах он поднимется до третьего.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам региона обеспечить пожарную безопасность в лесах.