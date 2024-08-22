Два лесных пожара потушили в Шатуре

Возгорания случились в Коробковском участковом лесничестве в двух километрах от деревни Вальковская. Общая площадь пожаров составила 0,02 гектара.

К тушению привлекали пять человек и три единицы техники.

В ведомстве также добавили, что сегодня и завтра на большей части Подмосковья ожидается второй класс пожарной опасности, однако в некоторых лесничествах он поднимется до третьего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам региона обеспечить пожарную безопасность в лесах.