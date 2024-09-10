Два лесных пожара потушили в Ступино
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Сразу два лесных пожара произошло сегодня в Ступино, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Оба возгорания случились недалеко от поселка Белопесоцкий. О пожаре площадью 0,02 гектара в Систему-112 сообщили местные жители, а пожар площадью 0,01 гектара обнаружили сотрудники лесничества при наземном патрулировании.
На место оперативно направили десять человек личного состава и семь единиц техники. Причиной пожаров стал человеческий фактор. Подозреваемых в поджоге уже установили. Ведется следствие.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа с повышенным риском подтоплений.