Два лесных пожара произошло на территории Подмосковья в выходные

Накануне на территории Подмосковья произошло два лесных пожара. Их общая площадь составила 0,64 гектара, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожары случились на территории Шатурского и Виноградовского лесничеств. Оба возгорания потушили в день обнаружения. Никто не пострадал.

Сегодня и завтра на большей части территории региона ожидается первый класс пожарной опасности, добавили в ведомстве. При этом в Шатурском лесничестве и лесничестве «Русский лес» он вырастет до третьего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по обустройству лесопарков в регионе.