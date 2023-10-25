Два междугородних автобуса столкнулись в Перу: есть погибшие

Два междугородних автобуса столкнулись в Перу 25 октября. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительной информации, погибло четыре человека, не меньше ста получили ранения и с разными травмами были доставлены в больницы. Столкновение автобусов случилось недалеко от Кондоромы на юге Перу.

Известно, что в результате инцидента погибли оба водителя. Полиция проводит расследование инцидента, устанавливаются все обстоятельства происшествия.