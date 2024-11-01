Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по женскому монастырю в Курской области

В Курской области в результате удара по Троицкому женскому монастырю, расположенному в деревне Дурово-Бобрик Льговского района, погибли два мирных жителя. Это произошло из-за сброса с дрона взрывного устройства, осуществленного ВСУ. Главное военное следственное управление СК России инициировало уголовное разбирательство.

Атака на монастырь произошла в конце октября (точная дата не уточняется). Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, включая убийство и покушение на убийство, умышленное уничтожение имущества, терроризм, незаконное использование взрывчатых веществ, покушение на жизнь представителя власти и незаконное пересечение границы (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ст. 317, ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По информации Следственного комитета, дело касается военных Украины, групп с военной подготовкой и участников наемнических структур. В результате атаки пострадали жилые здания и другие сооружения на территории монастыря.

Ранее сообщалось, что в Запорожье два жителя получили ранения при атаке дрона ВСУ. Инцидент произошел в населенном пункте Высокое, который находится на территории Михайловского района Запорожья.