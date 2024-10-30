Двое жителей Запорожья пострадали после удара дрона ВСУ

Атака дрона привела к ранению двух мирных жителей в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владимир Рогов, руководитель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

Инцидент произошел в населенном пункте Высокое, который находится на территории Михайловского района Запорожья.

«В результате прилета вражеского дрона со стороны бандеровцев пострадали два мирных жителя», — указал он.

Рогов добавил, что после ранения обоих пострадавших пришлось госпитализировать, их увезли в Мелитополь, где раненым оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Рогов сообщил, что российским военным удалось вычислить местонахождение штаба Государственного бюро расследования Украины на территории Запорожской области. После этого по зданию был нанесен удар ракетой «Искандер». В результате было ликвидировано как минимум 15 сотрудников данной службы.