Два мирных жителя пострадали из-за украинской атаки по Брянской области

В своем официальном канале глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что ВСУ нанесли улар по селу Чаусы, что в Погарском районе. Там пострадали два мирных гражданина, также в результате инцидента повреждение получило производственное помещение.

Всем пострадавшим оказывается медпомощь, они госпитализированы. Пострадали не только люди – были убиты или ранены животные стада одного из сельхозпредприятий, а также повреждена машина. Другие подробности уточняются.