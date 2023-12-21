Два мирных жителя пострадали из-за украинской атаки по Брянской области
Фото: [©Виталий Аньков\РИА Новости]
ВСУ нанесли очередной удар по Брянской области. Все произошло днем четверга, 21 декабря.
В своем официальном канале глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о том, что ВСУ нанесли улар по селу Чаусы, что в Погарском районе. Там пострадали два мирных гражданина, также в результате инцидента повреждение получило производственное помещение.
Всем пострадавшим оказывается медпомощь, они госпитализированы. Пострадали не только люди – были убиты или ранены животные стада одного из сельхозпредприятий, а также повреждена машина. Другие подробности уточняются.