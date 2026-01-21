«Два погибших и горящая нефть»: что известно об атаке на порт в Краснодарском крае?
Кондратьев: в результате атаки на порт в Краснодарском крае погибли два человека
В Краснодарском крае украинские вооруженные формирования нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна, который находится в Темрюкском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По информации главы Краснодарского края, в результате атаки погибли два сотрудника предприятия. Также несколько человек получили ранения различной степени тяжести.
Кондратьев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. При необходимости раненных доставят для лечения в краевые медицинские центры.
После атаки ВСУ на территории терминалов возник пожар. Огонь охватил четыре резервуара, в которых хранились нефтепродукты. Для ликвидации последствий на месте чрезвычайного происшествия работают пожарные.
